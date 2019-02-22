Voleybol: Haftanın Programı

Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.<br><br>Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Efeler Ligi<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Fenerbahçe-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Burhan Felek)<br><br>14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango (Hidayet Türkoğlu)<br><br>16.00 Ziraat Bankası-Galatasaray (TVF Başkent)<br><br>16.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)<br><br>24 Şubat Pazar: <br><br>15.30 Tokat Belediye Plevne-Jeopark Kula Belediyespor (Ali Yücel)<br><br>17.00 Arhavi Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Arhavi)<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Mimar Sinan)<br><br>14.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA (VakıfBank Spor Sarayı)<br><br>17.30 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)<br><br>19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)<br><br>24 Şubat Pazar: <br><br>16.00 Karayolları-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)<br><br>16.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)