22 Şubat 2019, 08:41
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Voleybol: Haftanın Programı

Voleybol: Haftanın Programı

Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Efeler Ligi

Yarın:

14.00 Fenerbahçe-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Burhan Felek)

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Maliye Piyango (Hidayet Türkoğlu)

16.00 Ziraat Bankası- Galatasaray (TVF Başkent)

16.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

24 Şubat Pazar:

15.30 Tokat Belediye Plevne-Jeopark Kula Belediyespor (Ali Yücel)

17.00 Arhavi Belediyespor- İnegöl Belediyespor (Arhavi)

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

13.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank (Mimar Sinan)

14.00 VakıfBank- Eczacıbaşı VitrA (VakıfBank Spor Sarayı)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)

19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)

24 Şubat Pazar:

16.00 Karayolları- Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Beşiktaş- Türk Hava Yolları (Burhan Felek) Burhan Felek, voleybol, Vestel, Spor
Kaynak: AA


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