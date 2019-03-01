01 Mart 2019, 09:48
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Voleybol: Haftanın Programı

Voleybol: Haftanın Programı

Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Voleybolda Efeler Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 21. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Efeler Ligi

Yarın:

14.00 Jeopark Kula Belediyespor- Arhavi Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 Galatasaray- Fenerbahçe (Burhan Felek)

16.00 İnegöl Belediyespor- Ziraat Bankası (İnegöl)

17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş- İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

3 Mart Pazar:

14.00 Halkbank- Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

16.30 Maliye Piyango- Arkas Spor (TVF Başkent)

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

16.30 Halkbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

3 Mart Pazar:

14.00 Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

16.30 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek)

17.00 Çanakkale Belediyespor- Beşiktaş (Anafartalar)

18.30 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek) voleybol, Burhan Felek, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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