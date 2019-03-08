Voleybol: Haftanın Programı

Kaynak: AA

Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve lig etabının son hafta müsabakaları yapılacak.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde şampiyonların belirleneceği play-off'lar ve düşecek ekiplerin belli olacağı baraj maçları öncesi normal sezonun son hafta karşılaşmalarının programı şöyle:Efeler LigiYarın:13.00 Fenerbahçe-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)15.00 Ziraat Bankası-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)16.00 Arhavi Belediyespor-Halkbank (Arhavi)16.00 Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)18.00 Galatasaray-İkbal Afyon Belediye Yüntaş (Burhan Felek)10 Mart Pazar:14.00 Tokat Belediye Plevne-Maliye Piyango (Ali Yücel)Vestel Venus Sultanlar LigiYarın:13.00 Halkbank-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)10 Mart Pazar:14.00 Beşiktaş-Karayolları (Burhan Felek)17.30 Nilüfer Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Cengiz Göllü)19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)Bu arada VakıfBank, hafta içinde oynanan 22. hafta maçında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.