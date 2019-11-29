Haberler » Spor » Voleybol: Haftanın programı - Spor

Voleybol: Haftanın programı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 9. hafta maçları yapılacak.

29.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 09:16Voleybol: Haftanın programı
Venus Sultanlar Ligi'nde sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak, AXA Efeler Ligi'nde ise 9. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi
Bugün:
18.00 PTT-Türk Hava Yolları (TVF Başkent)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)
Yarın:
14.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt (Mimar Sinan)
19.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek)
Not: Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasında oynanacak 11. hafta mücadelesi 14 Aralık tarihine ertelendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
16.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)
1 Aralık Pazar:
14.00 Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Sorgun)
15.00 Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
17.00 Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne (Arhavi)
19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Haldun Alagaş)
2 Aralık Pazartesi:
19.00 Arkas Spor-Ziraat Bankası (İzmir Atatürk Vestel Venus)

voleybol, Sigorta, Vestel, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
10:44 Göztepe'nin konuğu Fenerbahçe
10:39 Albayrak kötü haberi verdi: Falcao ilk yarı kapattı
10:32 EURO 2020 kura çekimi yarın Bükreş'te yapılacak
10:31 Berat Albayrak'tan Abdulkadir Ömür'e ziyaret
10:31 19 maçlık mucize iddaa kuponu! 3 maçı 90+'da kazandı, 4 bin 181 TL...
09:37 Uçak kazasından 3 yıl sonra küme düştüler
09:37 15 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
09:24 Türk finans sektörünün öncü kuruluşları JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini aldı
08:01 Anlaşma tamam! Henry Onyekuru Galatasaray'da
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
29.11.2019 10:46:15