Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci, AXA Sigorta
Efeler Ligi'nde ise 17'nci hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
9 Şubat Pazar:
13.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
15.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-PTT (Cengiz Göllü)
17.30 VakıfBank-Atlasglobal Yeşilyurt (VakıfBank Spor
Sarayı)
18.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
15.00 Spor Toto-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
15.00 Arkas Spor-Arhavi Voleybol (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi)
16.00 Sorgun Belediyespor-Halkbank (Sorgun)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
18.00 Ziraat Bankası-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
10 Şubat Pazartesi:
18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)