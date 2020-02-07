Haberler » Spor » Voleybol: Haftanın programı - Spor

Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 17'nci hafta müsabakaları yapılacak.

07.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:07Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nde 15'inci, AXA Efeler Ligi'nde ise 17'nci hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
9 Şubat Pazar:
13.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
15.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor-PTT (Cengiz Göllü)
17.30 VakıfBank-Atlasglobal Yeşilyurt (VakıfBank Sarayı)
18.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
15.00 Spor Toto-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)
15.00 Arkas Spor-Arhavi Voleybol (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi)
16.00 Sorgun Belediyespor-Halkbank (Sorgun)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
18.00 Ziraat Bankası-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
10 Şubat Pazartesi:
18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)

voleybol, Sigorta, Vestel, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
7.02.2020 11:51:56