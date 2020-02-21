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Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 18, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 19. hafta maçları yapılacak.

21.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:53Voleybol: Haftanın programı
Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nde 18, AXA Efeler Ligi'nde ise 19. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)
23 Şubat Pazar:
13.00 PTT-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
14.00 Atlasglobal Yeşilyurt-Karayolları (Burhan Felek)
17.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (Burhan Felek)
17.30 VakıfBank-Nilüfer Belediyespor (VakıfBank Sarayı)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
17.30 Spor Toto-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Başkent)
Yarın:
14.00 Arhavi Voleybol-Halkbank (Arhavi)
15.00 Arkas Spor-İnegöl Belediyespor (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
15.00 Ziraat Bankası-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
16.00 Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta (Sorgun)
24 Şubat Pazartesi:
19.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Haldun Alagaş)

voleybol, Sigorta, Vestel, Spor

Kaynak: AA

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