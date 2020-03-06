Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta
Efeler Ligi'nde 21. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
13.00 Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Burhan Felek)
8 Mart Pazar:
15.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor (Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)
15.00 Fenerbahçe Opet-PTT (Burhan Felek)
18.30 Eczacıbaşı VitrA-Atlasglobal Yeşilyurt (Eczacıbaşı)
19.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
19.00 İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (İnegöl)
Yarın:
14.00 Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta (Arhavi)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Haldun Alagaş)
16.00 Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Sorgun)
17.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
9 Mart Pazartesi:
19.00 Spor Toto-Ziraat Bankası (Başkent)