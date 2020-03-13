Voleybol: Haftanın programı
Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.
13.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:52
Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Bugün:
14.00 Türk Hava Yolları-PTT (Burhan Felek)
16.00 Karayolları-Fenerbahçe Opet (Başkent)
15 Mart Pazar:
14.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)
14.00 AtlasGlobal Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
17.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA (VakıfBank Spor Sarayı)
16 Mart Pazartesi:
19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol (Burhan Felek)
15.00 Ziraat Bankası-Sorgun Belediyespor (Başkent)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)
15.00 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali Yücel)
17.30 Spor Toto-Arkas Spor (Başkent)
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın programı şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Bugün:
14.00 Türk Hava Yolları-PTT (Burhan Felek)
16.00 Karayolları-Fenerbahçe Opet (Başkent)
15 Mart Pazar:
14.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)
14.00 AtlasGlobal Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
17.00 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA (VakıfBank Spor Sarayı)
16 Mart Pazartesi:
19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol (Burhan Felek)
15.00 Ziraat Bankası-Sorgun Belediyespor (Başkent)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek)
15.00 Tokat Belediye Plevne-Halkbank (Ali Yücel)
17.30 Spor Toto-Arkas Spor (Başkent)
Kaynak: AA
Etiketler : Burhan Felek, Sigorta, Vestel, Spor
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