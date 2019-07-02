02.07.2019 15:24
Haberler » Güncel » Haber

Voleybol Hakemi Mehmet Ali Vural hayatını kaybetti

Voleybol Hakemi Mehmet Ali Vural hayatını kaybetti

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi adına stadyumlarda maç görevi alan ve aynı zamanda saha komiseri ve voleybol hakemliği yapan Mehmet Ali Vural, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi adına stadyumlarda maç görevi alan ve aynı zamanda saha komiseri ve voleybol hakemliği yapan Mehmet Ali Vural , geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Önceki gün aniden rahatsızlanarak şehir hastanesine kaldırılan Vural, kurtarılamadı. Vural, Buruk Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra ASKF Başkanı Ahmet Bozan , spor camiası ve yakınları katıldı. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Vural'ın spor camiasında çok sevilen bir isim olduğunu ve yokluğunun aranacağını belirterek, "Tüm spor camiası yakından tanıyordu. Çocukla çocuk, büyükle büyük olan bir ağabeyimizdi. Sporun her kademesinde hizmet vermiş bir isimdi. O'nu asla unutmayacağız. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi. - ADANA
Kaynak: İHA
Türkiye Spor Yazarları Derneği , Ali Vural , voleybol , Adana , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:54 İnebolu cezaevinde mahkumların sevki başladı
15:54 Başkan Çetin'den iade-i ziyaret
15:54 Dilovası'nda yaz spor okulu başladı
15:53 Yeşilyurt Belediye Meclisi Temmuz Ayı toplantısını yaptı
15:52 Kırıkkale'de şehit isimleri cadde ve sokaklarda yaşatılacak
15:52 Kuzeyşehir'e daha hızlı ulaşılacak
15:52 Eyüpsultan'da geri dönüşüme katkı