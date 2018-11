Voleybol Her Yerde" Projesi Tanıtıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:25



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonu arasında "Voleybol Her Yerde" projesinin protokolü imzalandı.TVF Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Voleybol Lisesi öğrencileri ve davetliler katıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, imzalanan protokolle voleybolun daha da yaygınlaşacağını belirterek, "Okullarımızdaki salonlar, voleybol branşının hizmetine daha çok sunulacak. Bazı salonlar uygun değilse uygun hale getirilecek. Öğretmenlerimizle birlikte bu iş daha güzel noktalara ulaşacak." dedi.Bakanlığın ilçelerden beldelere kadar çok güzel tesisler yaptığına dikkati çeken Kasapoğlu, "Siz gençlerden bu tesisleri gece gündüz doldurmanızı bekliyoruz. Var mısınız gençler." ifadelerini kullandı.Tesislerin gençler içinde olmadan anlam ifade etmediğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "İnternette vakit geçirmeyeceksiniz, sanal oyunlarla çok fazla oyalanmayacaksınız. Geleceksiniz spor yapacaksınız. Bu salonları eskiteceksiniz, bizler de yenisini yapacağız. Sadece voleybol her yerde olmayacak, spor her yerde olacak. Bizler, sizler için varız. İnşallah sizler de ülkemizi sportif başarılarınızla, zihinsel ve bedensel gelişiminizle çok güzel yerlere taşıyacaksınız." şeklinde konuştu.Bakan Ziya Selçuk'un konuşmasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sporun, bireylerin sağlıklı gelişmesi, insani ilişkilerinin iyileşmesi, kültürel açılımlar sağlanması açısından büyük katkı sağladığını belirtti."Biz insanın gelişimini hep üç açıdan ele alırız. Birincisi zihinsel, ikincisi duygusal, üçüncüsü de fiziksel." diyen Selçuk, "Eğer çocuklarımızda, gençlerimizde bu üç gelişim alanı birlikte değerlendirilmezse o zaman yarım insan ortaya çıkıyor. Tam insanın ortaya çıkabilmesi için bu üç alan ile okullarımızda sporun büyük bir ivme ile geliştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.Gençlerin sorumluluk bilinci, iş birliği, takım çalışması gibi becerileri kazanmalarında sporun önemine işaret eden Bakan Selçuk, kendisi için ayrı yeri olduğunu ifade ettiği voleybol camiası ile uzun yıllardır irtibatının olduğunu söyledi.Türkiye Voleybol Federasyonunun çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Selçuk, protokolle Türk voleyboluna nitelikli sporcular kazandırılması, beden eğitimi öğretmenlerinin yeterliliklerinin artırılması, okullara voleybol sahalarının kazandırılması, Bakanlığın bütün tesislerinin de voleybolun hizmetinde kullanılması konularında önemli mesafeler almayı hedeflediklerini dile getirdi.Federasyon başkanı Mehmet Akif ÜstündağTürkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, imzalanan protokolle Türk voleybolu için tarihi bir adım atıldığını dile getirdi.İmzalanan protokolle temel olarak ilkokul ve ortaokul ile lise öğrencilerine voleybol ve spor sevgisini kazandırmayı, voleybol sporuna erişimi kolaylaştırmayı, Türk voleyboluna yeni ve yetenekli sporcular kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Üstündağ, şunları söyledi:"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara ait spor saha ve salonları, federasyonumuzla ortak kullanılmaya başlanacak. Voleybol sporuna ilişkin eğitimler, etkinlikler, kurslar, yarışmalar ve oyun sahaları, Bakanlık ve federasyonumuzun ortak çalışmasıyla planlanacak ve yapılacak. Sadece öğrencilerimiz için değil, beden eğitimi öğretmenlerimiz için de federasyonumuzca eğitim çalışmaları yürütülecektir. Her şeyi devletimizden bekleyip kolaycılığa kaçmıyoruz. Elimizi taşın altına koyarak, sorumluluk üstlenerek, iş birliği içinde sorunlara çözüm arıyoruz. Devletimizin kaynaklarını, gücünü milletin hizmetine sunmasında ortaklık yapıyoruz. İki Bakanlığımızla birlikte geleceğin yıldız voleybolcularını yetiştireceğiz."Konuşmaların ardından Kasapoğlu, Selçuk ve Üstündağ, hazırlanan protokolü imzaladı.