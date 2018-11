Voleybol Her Yerde" Protokolü İmzalandı

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:19



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:19

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonu arasında "Voleybol Her Yerde" protokolü imzalandı. Voleybol Federasyonu Başkent Voleybol Salonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonu arasında imzalanan "Voleybol Her Yerde" protokolü imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ katıldı.Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemiz son 17 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spor alanında olsun, eğitim alanında olsun, pek çok alanda çok güzel aşamalar kaydetti. Spor alanındaki tesisleşmede gerçekten 17 yıl öncesiyle kıyasladığımızda çok büyük farkı ortaya konuyor. Sadece 17 yıl ile değil, iki yılı dahi kıyasladığımızda çok büyük farklılıkları görüyoruz. Bu çok sevindirici bir durum fakat bununla birlikte maalesef bir spordaki, hem tabana yayma konusunda, sporun herkese erişimini sağlama noktasında hem de sportif başarı noktasında birtakım eksiklikleri gözlemliyoruz" dedi.Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"İşte bugünkü işbirliği, 'Voleybol Her Yerde' projesi, bu sorunları giderme açısından önemli bir dönüşümü gerçekleştirecek bir proje. Bu bağlamda inşallah, okullarımızla birlikte, eğitim camiamızla birlikte sporu daha da gündeme alarak hem öğrencilerimizi bizim bakanlığımıza ait spor tesislerinden daha çok faydalanma olarak hem de Milli Eğitim Bakanlığımızın her zaman hassasiyetle üzerinde durduğu voleybol başta olmak üzere branşları, eğitim müfredatıyla entegre şekilde öğrencilerimizin hizmetine sunarak, inşallah, spordaki tıkanıklıkları da aşma noktasında çok güzel aşamalar kaydedeceğiz."Bakan Kasapoğlu, "Elbette, bugünkü birliktelikle birlikte, voleybol daha da yaygınlaşacak, okullarımızdaki salonlar, voleybol branşının hizmetinde daha çok kullanılacak. Bazı salonlar uygun değil belki voleybol için, uygun hale getirilecek ve öğretmenlerimizle birlikte bu iş çok daha güzel noktalara el birliğiyle, oluşacak sinerjiyle oluşacak" ifadelerini kullandı.Kasapoğlu, gençlerden, yapılan tesislerin gece-gündüz doldurulmasını isteyerek, "Bu tesisler, sizler içerisinde olmadığı müddetçe hiçbir anlam ifade etmiyor. İnternette vakit geçirmeyeceksiniz. Sanal oyunlarla çok fazla oyalanmayacaksınız. Geleceksiniz, spor yapacaksınız. Bu salonları eskiteceksiniz, bizler de yenisini yapacağız. Sadece voleybol her yerde olamayacak, spor her yerde olacak" değerlendirmesini yaptı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise konuşmasında, voleybol tarihi ve eğitim açısından gerçekten tarihi bir gün olduğunu belirtti. Selçuk, "Çünkü bu sporun ilerlemesiyle ilgili çok ciddi mesafe alma imkanı doğmuş oluyor. Bu konuyu Sayın Bakan Yardımcımızla ele aldığımızda bunun aslında sadece bir spor okulunun geliştirilmesi ve ilerletilmesi değil, bunu Türk sporunun geneline hizmet edecek bir modelleme şeklinde bize katkısı olacağını değerlendirmiştik çünkü sporun çağımız toplumlarındaki bireylerin çok sağlıklı gelişmesi, insani ilişkilerinin iyileşmesi, kültürel olarak açılımlar sağlanması açısından inanılmaz katkıları var ve biz insanın gelişimini hep üç açıdan ele alırız. Birincisi, zihinsel, ikincisi duygusal, üçüncüsü de motor-hareket, fiziksel gelişim olarak değerlendiriyoruz. Eğer çocuklarımızda, gençlerimizde bu üç gelişim alanı birlikte değerlendirilmezse o zaman yarım insan ortaya çıkıyor. Tam insanın ortaya çıkabilmesi için bu işe koşulması, okullarımızda sporun büyük bir ivme ile geliştirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde spordan uzak kalan çocuklarımızın birtakım problemlerle karşı karşıya kalması ve toplumda bazı dejenerasyonların oluşması riski ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.Voleybolun eğlencenin, dostluğun, arkadaşlığın geliştiği, son derece açık bir alan olduğunu kaydeden Selçuk, "Bu özellikleri bakımından da voleybol dalını çekici kılan, diğer spor dallarına göre çekici kılan, çok ayrı özellikleri de var" şeklinde konuştu. Bakan Selçuk , sözlerini şöyle sürdürdü:"Voleybol sporunun gençlik, dostluk, enerji gibi katma değerleri ortaya çıkarması son derece önemli. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı, 74 spor lisesi ve 17 bin 411 öğrenciye spor alanında eğitim-öğretim hizmeti veriyoruz. Her alanda olduğu gibi, spor alanında da eğitim gören öğrencilerimize işe yerleşme, kariyer edinme, yeterliliklerini artırma gibi konularda katkılar sağlıyoruz."Bakan Selçuk, "Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın değerli işbirliği ve desteği ile TBV ve mesleki teknik eğitim genel müdürlüğüne bağlı spor liseleri arsında bir köprü oluşturmak üzere, sivil toplum kuruluşu, devlet, okul işbirliğinde öncülük yapılarak voleybol eğitimi almış öğrencilerimizle ülkemizin geleceği için burada önemli bir adımı da atmış bulunuyoruz. İmzalayacağımız bu protokol ile Türk voleyboluna nitelikli sporcular kazandırılması, beden eğitimi öğretmenlerimizin yeterliliklerinin artırılması ve okullarımıza voleybol sahaları kazandırılması, Milli Eğitim Bakanlığının bütün tesislerinin de voleybolun hizmetinde kullanılması konularında önemli mesafeler alacağımızı umut ediyoruz. Allah hayırlı, uğurlu etsin" diye konuştu.Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise "Bugün sayın bakanlarımızla birlikte Türk voleybolu için tarihi bir adım atıyoruz. İmzalayacağımız, eğitimde işbirliği protokolü temel olarak ilk, orta ve lise öğrencilerimize voleybol erişimini kolaylaştırmayı, Türk voleyboluna yeni ve yetenekli sporcular kazandırmayı hedeflemektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullara ait spor saha ve salonları, federasyonumuzla ortak kullanmaya başlayacak. Voleybol sporuna ilişkin eğitimler, etkinlikler, kurslar, spor yarışmaları ve oyun sahaları, bakanlık ve federasyonumuzun ortak çalışmasıyla planlanacak ve yapılacak. Yetenekli öğrencileri voleybol sporuna kazandırmak için tüm okullarda yetenek taraması federasyonumuz uzmanlarınca gerçekleştirilecek. Bu protokol çerçevesinde sadece öğrencilerimiz için değil, beden eğitimi öğretmenlerimiz için federasyonumuzca eğitim çalışmaları yürütülecek. Bu projemiz, Milli Eğitim Bakanımızın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinin voleybol sporu yönünden hayata geçirilmesini sağlayacak örnek bir proje olacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA