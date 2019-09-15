Haberler » Spor » Haber

Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası

Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, düzenlenen törenle kupasını aldı.

15.09.2019 18:48Voleybol: Kadınlar Balkan Kupası
Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Hava Yolları Voleybol Takımı, düzenlenen törenle kupasını aldı.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan ve Türk Hava Yolları'nın Sırbistan temsilcisi Zeleznicar'ı 3-0 yendiği müsabakanın ardından madalya ve kupa töreni düzenlendi.
Törende ilk olarak Zeleznicar takımının oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları verildi.
Ardından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk Hava Yolları Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibine madalyalarını takdim etti. Daha sonra Aycı ile Üstündağ, takım kaptanı Özge Kırdar Kınasts'a şampiyonluk kupasını takdim etti.
Şampiyonluğa ulaşan Türk Hava Yolları Takımı'nın oyuncuları, büyük sevinç yaşadı.

Türk Hava Yolları, Sırbistan Karadağ, Burhan Felek, voleybol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:40 Getafe yine puan kaybetti
01:05 Ünal Karaman: "Ne olursa olsun kazanmak istiyorduk"
00:45 Milliler ikinci mağlubiyetini aldı
00:42 Yukatel Denizlispor - Konyaspor maçının ardından
00:04 Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde yine puan kaybetti
23:56 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
23:52 Maçın ardından