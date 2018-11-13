13 Kasım 2018, 14:49
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Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Salon: Burhan FelekHakemler: Eva Tomec (Slovenya), Riccardo Ragazzini (San Marino)Kastrioti: Jashari, İbrahimi, Mahmuti, Sylejmani, Hasani, Ramadani (Miftari, Avdullahu, Raci)Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Eren, Dilara Bilge, Fatma...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Eva Tomec (Slovenya), Riccardo Ragazzini (San Marino)

Kastrioti: Jashari, İbrahimi, Mahmuti, Sylejmani, Hasani, Ramadani (Miftari, Avdullahu, Raci)

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Eren, Dilara Bilge, Fatma Beyaz, Tuğçe Ersan, Zeynep Üzen, Merve İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu, Merve Tanıl)

Setler: 7-25, 10-25, 18-25

Süre: 54 dakika (20, 16, 18)

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Kosova temsilcisi Kastrioti'yi 3-0 mağlup etti.

Rövanş karşılaşması 15 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak. Beşiktaş,Slovenya,San Marino,voleybol
13 Kasım 2018 Salı 14:49



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