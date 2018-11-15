15 Kasım 2018, 20:28
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Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Riccardo Ragazzni (San Marino), Eva Tomec (Slovenya)Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhiliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Eren, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Zeynep Üzen, İkbal...

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Riccardo Ragazzni (San Marino), Eva Tomec (Slovenya)

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erkul, Rykhiliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy ( Pınar Eren, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Zeynep Üzen, İkbal Albayrak)

Kastrioti: Jashari, İbrahimi, Mahmuti, Sylejmani, Hasani, Ramadani, (Avdullahu, Raci, Hajdini, Bequri, Miftari)

Setler: 25-11, 25-9, 25-14

Süre: 51 dakika (16, 17, 18)

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Beşiktaş, Kosova temsilcisi Kastrioti'yi 3-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 kazanan siyah-beyazlı takım, 16'lı finallere yükseldi. Beşiktaş, 16'lı finallerde diğer Türk ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor ile eşleşti. Burhan Felek,Slovenya,San Marino,Beşiktaş
15 Kasım 2018 Perşembe 20:28



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