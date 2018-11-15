Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Salon: Burhan Felek
Voleybol
Hakemler: Riccardo Ragazzni (San Marino
), Eva Tomec (Slovenya
) Beşiktaş
: Ceren Kestirengöz
, Janset
Erkul, Rykhiliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy ( Pınar Eren
, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz
, Zeynep Üzen, İkbal Albayrak)
Kastrioti: Jashari, İbrahimi, Mahmuti, Sylejmani, Hasani, Ramadani, (Avdullahu, Raci, Hajdini, Bequri, Miftari)
Setler: 25-11, 25-9, 25-14
Süre: 51 dakika (16, 17, 18)
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Beşiktaş, Kosova
temsilcisi Kastrioti'yi 3-0 yendi.
İlk maçı da 3-0 kazanan siyah-beyazlı takım, 16'lı finallere yükseldi. Beşiktaş, 16'lı finallerde diğer Türk ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor
ile eşleşti.
Burhan Felek,Slovenya,San Marino,Beşiktaş
15 Kasım 2018 Perşembe 20:28