Salon: Burhan Felek
Hakemler: Thien Khuc (Romanya
), Peter Hoger (Slovakya
) Beşiktaş
: Ceren Kestirengöz
, Janset
Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy ( Pınar Eren
, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu) Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Lopez, Nikolaeva, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez (Erce Su Kasapoğlu, Ecem Alıcı, Sedef Sazlıdere
, Darya Özbek, Seda Türkkan)
Setler: 25-22, 25-19, 19-25, 25-13
Süre: 98 dakika (28, 24, 26, 20)
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Türk takımları arasında oynanan 16'lı final turu ilk maçında Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, 5 Aralık Çarşamba
günü Aydın'da oynanacak.
Beşiktaş,Romanya,Slovakya,Aydın
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:53