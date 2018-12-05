Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ivan Chumak (Rusya
), Bojan Bardic (Hırvatistan
) Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Lopez, Nikolova, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere
, Seda Türkkan, Derya Özbek, Ecem Alıcı) Beşiktaş
: Ceren Kestirengöz
, Janset
Cemre Erkul, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy ( Pınar Eren
, Dilara Bilge, Hümay Topaloğlu, Merve Tanıl, Zeynep Üzen)
Setler: 25-20, 25-20, 25-20, 15-12
Süre: 102 dakika (27, 27, 29, 19)
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. İlk maçı Beşiktaş 3-1 kazandığı için oynanan altın seti 15-12 kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'li final turuna yükseldi.
Aydın ekibi bir üst turda Belçika
'dan Hermes
takımıyla karşılaşacak.
Hırvatistan,Beşiktaş,Büyükşehir Belediyespor,Aydın
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:23