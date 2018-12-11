Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 8'li final turunda Belçika'dan Hermes takımıyla mücadele edecek Aydın Büyükşehir Belediyespor'un maç programı belli oldu.<br><br>Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hermes ile ilk maçını 19 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapacak.<br><br>Karşılaşmanın rövanşı ise 23 Ocak 2019 Çarşamba günü TSİ 22.30'da Belçika'nın Oostende kentindeki 'Mister V-Arena'da oynanacak.<br><br>Bu eşleşmeyi geçecek ekip bir üst turda Pölkky Kuusamo (Finlandiya)-AO Thiras (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.