Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın Belçika'dan Hermes takımını konuk edecek.<br><br>16'lı final turunda diğer Türk temsilcisi Beşiktaş'ı saf dışı bırakan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'li final turu ilk maçında yarın saat 19.00'da Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda Belçika ekibi Hermes'i ağırlayacak.<br><br>Müsabakayı İsrail'den Tiran Shaino ile İtalya'dan Rossella Piana yönetecek.<br><br>Karşılaşmanın rövanşı, 23 Ocak 2019 Çarşamba günü Belçika'nın Oostende kentindeki 'Mister V-Arena'da oynanacak.<br><br>Bu eşleşmeyi geçecek ekip bir üst turda Pölkky Kuusamo (Finlandiya)-AO Thiras (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.