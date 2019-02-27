27 Şubat 2019, 22:42
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Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Nova Gorica Spor Salonu'nda oynanan maçı Aydın Büyükşehir Belediyespor, 19-25, 27-25, 25-23, 16-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı.

Müsabakanın rövanşı, 6 Mart Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.

Tur atlayacak ekip, finalde Volero (Fransa)-Saugella (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Büyükşehir Belediyespor, Aydın, voleybol, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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