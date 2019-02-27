Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Aydın Büyükşehir Belediyespor
Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Slovenya
temsilcisi GEN-I Volley'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Nova Gorica Spor Salonu'nda oynanan maçı Aydın Büyükşehir Belediyespor, 19-25, 27-25, 25-23, 16-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı.
Müsabakanın rövanşı, 6 Mart Çarşamba
günü Aydın'da oynanacak.
Tur atlayacak ekip, finalde Volero (Fransa
)-Saugella (İtalya
) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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Kaynak: AA