Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Petar Harizanov (Bulgaristan
), Lars Rydland (Norveç
) Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Jineiry Martinez, Gonzalez, Desislava, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Erçe Su Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere
, Darya, Seda Türkkan, Fulden Ural)
Saugella: Ortolani, Adams, Micha, Begic, Orthamann, Melandri, (Arcangeli, Facchinetti, Bianchini)
Setler: 15-25, 23-25, 17-25
Süre: 72 dakika (21, 27, 24)
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası final ilk maçında, İtalyan ekibi Saugella'ya 3-0 mağlup oldu.
Kupayı kazanacak ekip, 27 Mart Çarşamba
günü İtalya'nın Monza
kentinde oynanacak maçın ardından belli olacak.
Büyükşehir Belediyespor, Norveç, Bulgaristan, Spor
Kaynak: AA