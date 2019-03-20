20 Mart 2019, 21:30
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Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Voleybol: Kadınlar Cev Challenge Kupası

Salon: Mimar SinanHakemler: Petar Harizanov (Bulgaristan), Lars Rydland (Norveç)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Gonzalez, Desislava, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Erçe Su Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Darya, Seda Türkkan, Fulden Ural)Saugella: Ortolani, Adams,...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Petar Harizanov (Bulgaristan), Lars Rydland (Norveç)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Gonzalez, Desislava, Gözde Dal, Duygu Düzceler, Brayelin Martinez (Erçe Su Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Darya, Seda Türkkan, Fulden Ural)

Saugella: Ortolani, Adams, Micha, Begic, Orthamann, Melandri, (Arcangeli, Facchinetti, Bianchini)

Setler: 15-25, 23-25, 17-25

Süre: 72 dakika (21, 27, 24)

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası final ilk maçında, İtalyan ekibi Saugella'ya 3-0 mağlup oldu.

Kupayı kazanacak ekip, 27 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Monza kentinde oynanacak maçın ardından belli olacak. Büyükşehir Belediyespor, Norveç, Bulgaristan, Spor
Kaynak: AA



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