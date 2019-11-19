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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Burhan FelekHakemler: Tiit Koiv (Estonya), Bojan Brlas (Hırvatistan)Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Kingdon, Özge Nur Yurtdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Ceylan Arısan, Ada Germen, Buijs, Nur Sevil Aydınlar)1.

19.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 19.11.2019 23:00Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tiit Koiv (Estonya), Bojan Brlas ( )
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Kingdon, Özge Nur Yurtdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Ceylan Arısan, Ada Germen, Buijs, Nur Sevil )
1. MCM-Diamant: Talas, Matic, Sipic, Szücs, Klisura, Djuric (Szpin, Hegyi, Horvath)
Setler: 23-25, 25-9, 25-9, 25-21
Süre: 85 dakika (27, 17, 19, 22)
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur ikinci maçında, Macaristan ekibi 1. MCM-Diamant'ı 3-1 yendi.
Turun ilk maçında da rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Türk Hava Yolları, son 32 turuna yükseldi.
Türk Hava Yolları, son 32 turunda İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımıyla eşleşti.

Türk Hava Yolları, Berin Yıldırım, Hırvatistan, Aydınlar, Spor

Kaynak: AA

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