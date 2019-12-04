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Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Kristjen Vanevski (Estonya), Danika Viktorini (Slovakya)Türk Hava Yolları: Kingdon, Ceylan Arısan, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Büşra Şahin, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Ada Germen, Özge Nur Yurtdagülen)Ibsa CV CCO 7...

04.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:26Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Kristjen Vanevski ( ), Danika Viktorini ( )
Türk Hava Yolları: Kingdon, Ceylan Arısan, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Büşra Şahin, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Ada Germen, Özge Nur Yurtdagülen)
Ibsa CV CCO 7 Palmas: Rodrigues, Monzano, Gadelha, Mercado, Brun, Alanso (Hernandez, Plasencia, Folguiera)
Setler: 25-22, 25-19, 25-15
Süre: 67 dakika (25, 21, 21)
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ikinci maçında karşılaştığı İspanya temsilcisi Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.
İki takım arasında yapılan anlaşma gereği dün İstanbul'da oynanan turun ilk maçını da Türk Hava Yolları 3-0 kazanmıştı.

Türk Hava Yolları, Berin Yıldırım, Slovakya, Estonya, Spor

Kaynak: AA

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