Voleybol: Kadınlar Cev Kupası

Galatasaray
HDI Sigorta
Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında deplasmanda Romanya
ekibi CSM Targoviste'yi 3-0 yendi.
Targoviste Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray HDI Sigorta, 25-23, 25-21 ve 26-24'lük setlerle 3-0 kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.
Karşılaşmanın rövanşı, 4 Aralık
Salı günü Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Galatasaray HDI Sigorta, rakibini elemesi durumunda Nova KBM Branik (Slovenya
)-Yenisei Krasnoyarsk
(Rusya
) eşleşmesinin galibi ile 8'li finalde mücadele edecek.
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