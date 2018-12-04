04 Aralık 2018, 21:43
»»

Voleybol: Kadınlar Cev Kupası

Voleybol: Kadınlar Cev Kupası

Salon: Burhan FelekHakemler: Milan Todorov (Bulgaristan), Lutz Steinmetz (Almanya)Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Cansu Çetin, Jackson, Nursevil Aydınlar (Gizem Karadayı, Dilara Gedikoğlu, Buse Kayacan, Elif Su Eriçek, Melike Yılmaz)CSM Targoviste: Lakovic, Calota,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Milan Todorov (Bulgaristan), Lutz Steinmetz (Almanya)

Galatasaray HDI Sigorta: Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Cansu Çetin, Jackson, Nursevil Aydınlar ( Gizem Karadayı, Dilara Gedikoğlu, Buse Kayacan, Elif Su Eriçek, Melike Yılmaz)

CSM Targoviste: Lakovic, Calota, Trica, Djuric, Buterez, Balae (Jeremic, Ciocian, Marciu, Rosca, Pamfil)

Setler: 25-22, 25-19, 25-16

Süre: 62 dakika (24, 20, 18)

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Romanya temsilcisi CSM Targoviste'yi 3-0 yendi.

İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8'li final turuna yükseldi.

Galatasaray HDI Sigorta, Nova KBM Branik (Slovenya)-Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) eşleşmesinin galibi ile 8'li final turunda mücadele edecek. Melike Yılmaz,Gizem Karadayı,Sigorta,Galatasaray
04 Aralık 2018 Salı 21:43



YORUMLAR