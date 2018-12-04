Voleybol: Kadınlar Cev Kupası

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Milan
Todorov (Bulgaristan
), Lutz Steinmetz (Almanya
) Galatasaray
HDI Sigorta
: Leys, Aslı Kalaç
, Meryem
Boz, Cansu Çetin
, Jackson, Nursevil Aydınlar ( Gizem Karadayı
, Dilara Gedikoğlu, Buse Kayacan, Elif Su Eriçek, Melike Yılmaz
)
CSM Targoviste: Lakovic, Calota, Trica, Djuric, Buterez, Balae (Jeremic, Ciocian, Marciu, Rosca, Pamfil)
Setler: 25-22, 25-19, 25-16
Süre: 62 dakika (24, 20, 18)
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Romanya
temsilcisi CSM Targoviste'yi 3-0 yendi.
İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 8'li final turuna yükseldi.
Galatasaray HDI Sigorta, Nova KBM Branik (Slovenya
)-Yenisei Krasnoyarsk
(Rusya
) eşleşmesinin galibi ile 8'li final turunda mücadele edecek.
Melike Yılmaz,Gizem Karadayı,Sigorta,Galatasaray
04 Aralık 2018 Salı 21:43