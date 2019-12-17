Haberler » Spor » Voleybol: Kadınlar CEV Kupası - Spor

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Paul Herbots, Dimutru Mesca (Romanya)Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı)Grupa Azoty Chemik: Salas, Wasilawska, Silva, Medrzyk, Trushkina, Kowalewska (Majedward,...

17.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:42Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Paul Herbots, Dimutru Mesca ( )
Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı)
Grupa Azoty Chemik: Salas, Wasilawska, Silva, Medrzyk, Trushkina, Kowalewska (Majedward, Grajber, Lukasik)
Setler: 25-19,18-25, 25-19, 23-25, 12-15
Süre: 111 dakika (21, 24, 24, 28, 14)
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'e 3-2 yenildi.
Rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, kupaya veda etti.

Gizem Karadayı, Burhan Felek, voleybol, Romanya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

23:20 Fernando Muslera, Gökhan Çıra'ya saldırdığı iddialarına yanıt verdi - Spor
23:20 Anadolu Efes: 68-74 - Spor
23:18 Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen kimsin, mafya mısın? - Spor
23:14 Galatasaray kupada tur atladı - Spor
23:13 Galatasaray maçında gerginlik - Spor
23:08 Tuzlasporlu oyuncudan 'kavga' açıklaması: Bir arkadaşımızın kafası yarıldı - Spor
22:44 Tuzla-G.Saray maçı sonrasında yumruklar havada uçuştu! - Spor
22:18 Okan Kurt'un Tuzla maçındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu! - Spor
21:29 İşte Radamel Falcao'nun Tuzlaspor'a attığı gol! - Spor
21:23 Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın yatak pozuna beğeni yağdı - Spor
17.12.2019 23:25:15