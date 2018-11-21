Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Goran Gradinski (Sırbistan
), Sabine Witte (Almanya
) Eczacıbaşı
VitrA: Gibbemeyer, Gamze Alikaya, Larson, Büşra Kılıçlı
, Boskovic, Kim Koung
(Şebnem Simge
Aköz, Ezgi Dilik
)
Uralochka-NTMK: Romanova, Enina, Klimets, Parubets, Evdokimova, Harelik (Podkopaeva, Karpol, Simonenko)
Setler: 25-16, 25-17, 25-21
Süre: 20, 24, 24 (68 dakika)
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında konuk ettiği Rusya
ekibi Uralochka-NTMK'yı 3-0 yendi.
Büşra Kılıçlı,Almanya,Ezgi Dilik
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:53