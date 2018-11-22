Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan
)
VakıfBank: Zehra Güneş
, Cansu Özbay
, Zhu Ting, Rasic, Sloetjes, Robinson ( Gizem Örge
, Melis Gürkaynak, Buket Gülübay
, Ebrar Karakurt
)
Allianz MTV: Poll, Tapp, Rivers, Wilhite, McCage, Bugg (Koskelo, Sandor, Kastner, Van
Daelen, Schaefer)
Setler: 25-13, 20-25, 25-19, 25-17
Süre: 98 dakika (22, 28, 25, 23)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci hafta maçında VakıfBank, sahasında Almanya
temsilcisi Allianz MTV'yi 3-1 yendi.
Azerbaycan,Karakurt,Gizem Örge
22 Kasım 2018 Perşembe 21:56