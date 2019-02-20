Kaynak: AA

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki 5. hafta maçında konuk olduğu Rusya temsilcisi Uralochka-NTMK'yi 3-2 mağlup etti.Ekaterinburg kentindeki DIVS Uralochka Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Eczacıbaşı VitrA, 25-20, 25-22, 19-25, 22-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı.Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan turuncu-beyazlı ekip, son maç öncesi grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Uralochka-NTMK ise gruptaki üçüncü mağlubiyetini yaşadı.