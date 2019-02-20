20 Şubat 2019, 23:18
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Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Salon: Scharrena StuttgartHakemler: Peter Szabo (Macaristan), Vladimir Oleynik (Rusya)Allianz MTV: McCage, Bugg, Poll, Tapp, Rivers, Schaefer (Koskelo, Wilhite, Tomazela, Cesar, Sandor, Kastner, Van Daelen)VakıfBank: Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Sloetjes (Hatice Gizem...

Salon: Scharrena Stuttgart

Hakemler: Peter Szabo (Macaristan), Vladimir Oleynik (Rusya)

Allianz MTV: McCage, Bugg, Poll, Tapp, Rivers, Schaefer (Koskelo, Wilhite, Tomazela, Cesar, Sandor, Kastner, Van Daelen)

VakıfBank: Robinson, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Sloetjes (Hatice Gizem Örge, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu)

Setler: 23-25, 18-25, 18-25

Süre: 81 dakika (32, 22, 27)

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda Almanya'nın Allianz MTV ekibini 3-0 yendi.

Beşinci maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi. Macaristan
Kaynak: AA


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