Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Salon: Scharrena Stuttgart
Hakemler: Peter Szabo (Macaristan
), Vladimir Oleynik (Rusya
)
Allianz MTV: McCage, Bugg, Poll, Tapp, Rivers, Schaefer (Koskelo, Wilhite, Tomazela, Cesar, Sandor, Kastner, Van
Daelen)
VakıfBank: Robinson, Zehra Güneş
, Cansu Özbay
, Zhu Ting, Rasic, Sloetjes (Hatice Gizem Örge
, Buket Gülübay
, Ebrar Karakurt
, Tuğba Şenoğlu
)
Setler: 23-25, 18-25, 18-25
Süre: 81 dakika (32, 22, 27)
Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda Almanya
'nın Allianz MTV ekibini 3-0 yendi.
Beşinci maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.
Macaristan
Kaynak: AA