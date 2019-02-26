26 Şubat 2019, 20:31
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Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Mario Bernaola (İspanya), Milan Raikovic (Hırvatistan)Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Ezgi Dilik, Krsmanovic)Dinamo Kazan: Bavykina, Maryukhnich, Kotikova, Kadochkina,...

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mario Bernaola (İspanya), Milan Raikovic (Hırvatistan)

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Ezgi Dilik, Krsmanovic)

Dinamo Kazan: Bavykina, Maryukhnich, Kotikova, Kadochkina, Koroleva, Startseva (Ulanova, Pasynkova, Mikyskova)

Setler: 25-21, 25-18, 25-17

Süre: 68 dakika (23, 22, 23)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında Eczacıbaşı VitrA, Rusya temsilcisi Dinamo Kazan'ı 3-0 yendi.

Gruptaki 6. maçını da kazanan turuncu-beyazlı ekip, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Milan, İspanya, Hırvatistan, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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