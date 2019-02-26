26 Şubat 2019, 21:34
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Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Tudor Pop (Romanya), Vitor Goncalves (Portekiz)VakıfBank: Di Iulio, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Rasic, Sloetjes (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)BEZIERS: Fabrino, Fidon, Soto, Terrell, Johnson, Ohman (Once, Ungeror, Lautric,...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tudor Pop (Romanya), Vitor Goncalves (Portekiz)

VakıfBank: Di Iulio, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Rasic, Sloetjes ( Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu)

BEZIERS: Fabrino, Fidon, Soto, Terrell, Johnson, Ohman (Once, Ungeror, Lautric, Martin, Lopez, Edalman)

Setler: 25-10, 25-18, 25-16

Süre: 61 dakika (17, 24, 20)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında VakıfBank, Fransa temsilcisi BEZIERS'ı 3-0 yendi.

Gruptaki 6. maçını da kazanan VakıfBank, lider olarak çeyrek finale yükseldi. Romanya, Portekiz, Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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