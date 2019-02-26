Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Tudor Pop (Romanya
), Vitor Goncalves (Portekiz
)
VakıfBank: Di Iulio, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay
, Ebrar Karakurt
, Rasic, Sloetjes ( Ayça Aykaç
, Buket Gülübay
, Tuğba Şenoğlu
)
BEZIERS: Fabrino, Fidon, Soto, Terrell, Johnson, Ohman (Once, Ungeror, Lautric, Martin, Lopez, Edalman)
Setler: 25-10, 25-18, 25-16
Süre: 61 dakika (17, 24, 20)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında VakıfBank, Fransa
temsilcisi BEZIERS'ı 3-0 yendi.
Gruptaki 6. maçını da kazanan VakıfBank, lider olarak çeyrek finale yükseldi.
Romanya, Portekiz, Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA