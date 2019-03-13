Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda <a class='keyword' href='/rusya/' title='Rusya'>Rusya</a> temsilcisi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/dinamo-moskova/' title='Dinamo Moskova'>Dinamo Moskova</a>'ya 3-2 yenildi.<br><br> <a class='keyword' href='/dinamo-moskova/' title='Dinamo Moskova'>Dinamo Moskova</a> Spor Sarayı'nda oynanan ve 121 dakika süren karşılaşmada VakıfBank, 20-25, 25-23, 25-23, 21-25 ve 15-13'lük setlerle salondan 3-2 mağlup ayrıldı.<br><br>Karşılaşmanın rövanşı, 20 Mart <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/carsamba/' title='Çarşamba'>Çarşamba</a> günü <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'da oynanacak.