Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

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Salon: Burhan FelekHakemler: Roy Goron (İsrail), Sanja Miklosic (Slovenya)Fenerbahçe Opet: Ramos, Dicle Babat, Vargas, Rabadzhiteva, Eda Erdem Dündar, Antonujevic (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Ünver, Fatma Yıldırım)Savino Del Bene: Malinov, Ferreira, Haak, Stevanovic, Bosetti, Vasileva (Mastrodicasa, Bisconti, Merlo, Caracuta, Mitchem, Mazzaro, Zago, Papa)Setler: 19-25, 26-28, 25-22, 25-17 15-8Süre: 118 dakika (23, 31, 28, 23, 13)Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, İtalyan ekibi Savino Del Bene'yi 3-2 mağlup ederek tur atladı.İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, yarı finalde İtalyan takımı Imoco Volley ile karşılaşacak.