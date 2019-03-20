20 Mart 2019, 20:48
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Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Stefano Cesare (İtalya), Stefan Bernström (İsveç)VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Kelsey, Lonneke, Rasic, (Gizem Güner)Dinamo Moskova: Shcherban, Goncharova, Lyubushkina, Fetisova, Havelkova, Ognjenovic (Talysheva, Raevskaia,...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Stefan Bernström (İsveç)

VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Kelsey, Lonneke, Rasic, (Gizem Güner)

Dinamo Moskova: Shcherban, Goncharova, Lyubushkina, Fetisova, Havelkova, Ognjenovic (Talysheva, Raevskaia, Babeshina, Lazereva)

Setler: 25-19, 25-16, 25-8

Süre: 65 dakika (25, 22, 18)

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, Rus takımı Dinamo Moskova'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Vakıfbank, yarı finaldeki ilk maçını 3 Nisan Çarşamba günü Novara- Stuttgart maçının galibi ile oynayacak. İsveç, İtalya, Gizem Güner, Vakıflar Bankası, Spor
Kaynak: AA



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