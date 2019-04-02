Voleybol: Kadınlar Cev Şampiyonlar Ligi

Salon: Palaverde
Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya
), Mykhaylo Medvid (Ukrayna
)
Imoco Volley: de Kruijf, Wolosz, Sylla, Danesi, Fabris, Hill
(De Gennaro, Bechis, Fersino) Fenerbahçe Opet
: Rabadzhieva, Eda Erdem
Dündar, Antonijevic, Bricio, Dicle
Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Polen Ünver, Bahar Toksoy Guidetti, Sıla Çalışkan
, Melis Yılmaz)
Setler: 25-21, 25-23, 26-24
Süre: 79 dakika (24, 27, 28)
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk olduğu İtalyan kulübü Imoco Volley'e 3-0 yenildi.
Finale çıkacak takım, 9 Nisan Salı günü İstanbul
'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.
Hill, Ukrayna, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA