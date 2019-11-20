Haberler » Spor » Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Spor

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)VakıfBank: Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Rasic, Haak, Guimaraes, Zehra Güneş (Gizem Örge, Pınar Eren, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu)Savino Del Bene:...

20.11.2019 21:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:24Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Salon: VakıfBank Sarayı
Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Aleksandar Vinaliev ( )
VakıfBank: Ognjenovic, Ebrar Karakurt, Rasic, Haak, Guimaraes, Zehra Güneş (Gizem Örge, Pınar Eren, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz, Melis Gürkaynak, Meliha İsmailoğlu)
Savino Del Bene: Bricio, Kakolewska, Stysiak, Pietrini, Stevanovic, Malinov, (Merlo, Cardullo, Slöetjes, Carraro, Milenkovic)
Setler: 21-25, 25-19, 25-13, 15-25, 11-15
Süre: 116 dakika (27, 26, 21, 24, 18)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında VakıfBank evinde, İtalyan ekibi Savino Del Bene'ye 3-2 yenildi.
Birinci set karşılıklı sayılarla geçildi. 13-13'lük eşitlikten sonra konuk ekip daha etkili oldu ve ilk seti 25-21 kazanarak, 1-0 öne geçti.
İkinci sette üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, seti 25-19 kazanarak setlerde durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sete de hızlı başlangıç yapan VakıfBank 9-1 öne geçti. Yaptığı etkili bloklarla rakibi durduran ev sahibi takım seti 25-13 kazandı ve setlerde durumu 2-1'e getirdi.
Dördüncü sette toparlanan konuk ekip seti 25-15 kazandı ve setlerde durumu 2-2'ye getirerek maçı final setine taşıdı.
Tie-break setinde daha az hata yapan İtalyan ekibi, seti 15-11 maçı da 3-2 kazandı.

Meliha İsmailoğlu, Bulgaristan, Gizem Örge, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
00:30 Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile evlendiği iddia edildi!
00:26 Gaziantep Basketbol, son saniye üçlüğü ile Nizhny'i geçti!
00:06 TOFAŞ sahasında mağlup
00:06 Darüşşafaka Tekfen 92 - 86 Joventut
23:56 VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı
23:52 Fernando Muslera'nın "Sakatım" diyerek İsrail'e gitmediği iddia edildi!
22:08 Beşiktaş Sompo Sigorta, Neptunas'a 86-80 yenildi
21:56 İzlanda maçında hoparlörden çalan müzikleri Şenol Güneş'in belirlediği ortaya çıktı!
21:02 Manchester United, Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor!
19:14 Rıza Durmisi: Fenerbahçe beni istiyor
21.11.2019 00:32:17