Haberler » Spor » Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Spor

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: SienaHakemler: Maciej Twardowski (Polonya), Jörg Kellenberger (Almanya)Savino Del Bene: Bricio Ramos, Kakolewska, Slöetjes, Pietrini, Stevanovic, Malinov (Merlo, Carraro, Stysiak, Gray)VakıfBank: Ognjenovic, Gabriela Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge, Pınar...

06.02.2020 00:16 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:16Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Salon: Siena
Hakemler: Maciej Twardowski ( ), Jörg Kellenberger ( )
Savino Del Bene: Bricio Ramos, Kakolewska, Slöetjes, Pietrini, Stevanovic, Malinov (Merlo, Carraro, Stysiak, Gray)
VakıfBank: Ognjenovic, Gabriela Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge, Pınar Eren, Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz)
Setler: 26-28, 19-25, 21-25
Süre: 84 dakika (35, 24, 25)
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında İtalyan ekibi Savino Del Bene'yi deplasmanda 3-0 yendi.
Haftaya lider giren İtalyan takımını set vermeden mağlup edip, 12 puanla ilk sıranın yeni sahibi olan VakıfBank, grupta son maçlar öncesi çeyrek finali de garantiledi.
VakıfBank, gruptaki son maçında 18 Şubat Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımını konuk edecek.

Gizem Örge, Almanya, Polonya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  6 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 6 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
6.02.2020 02:04:32