Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Siena
Hakemler: Maciej Twardowski ( Polonya
), Jörg Kellenberger ( Almanya
)
Savino Del Bene: Bricio Ramos, Kakolewska, Slöetjes, Pietrini, Stevanovic, Malinov (Merlo, Carraro, Stysiak, Gray)
VakıfBank: Ognjenovic, Gabriela Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge, Pınar Eren, Cansu Özbay, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz)
Setler: 26-28, 19-25, 21-25
Süre: 84 dakika (35, 24, 25)
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında İtalyan ekibi Savino Del Bene'yi deplasmanda 3-0 yendi.
Haftaya lider giren İtalyan takımını set vermeden mağlup edip, 12 puanla ilk sıranın yeni sahibi olan VakıfBank, grupta son maçlar öncesi çeyrek finali de garantiledi.
VakıfBank, gruptaki son maçında 18 Şubat Salı günü Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımını konuk edecek.