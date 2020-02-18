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Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Tudor Pop (Romanya), Ricardo Ferreira (Portekiz)Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Hande Baladın, Ergül Avcı, Melis Durul, Newcombe, Beyza Arıcı (Merve Dalbeler, Simge Aköz, Boskovic, Lloyd, Natalia, Saliha Şahin, Yasemin Güveli)Budowlani: Nowicka, Twardowska,...

18.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:03Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tudor Pop ( ), Ricardo Ferreira ( )
Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Hande Baladın, Ergül Avcı, Melis Durul, Newcombe, Beyza Arıcı (Merve Dalbeler, Simge Aköz, Boskovic, Lloyd, Natalia, Saliha Şahin, Yasemin Güveli)
Budowlani: Nowicka, Twardowska, Smieszek, Kraiduba, Baczynska, Pencova, (Stenzel, Maciagowski, Garstka, Baldyga, Lewandowska)
Setler: 17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7
Süre: 118 dakika (24, 30, 25, 26, 13)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Polonya ekibi Budowlani'yi 3-2 yendi.
Gruptaki tüm maçlarını kazanan Eczacıbaşı, lider olarak çeyrek finale yükseldi.
Eczacıbaşı VitrA başantrenörü Marco Motta maça yedek ağırlıklı bir kadro ile başladı. İlk iki setin kaybedilmesinin ardından Motta, as oyuncularını sahaya sürdü.
Sonraki üç seti de kazanmayı başaran Eczacıbaşı salondan 3-2 galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.
Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic, CEV tarafından "Maçın En Değerli Oyuncusu" seçildi.

Hande Baladın, Portekiz, Romanya, Spor

Kaynak: AA

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