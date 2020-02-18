Haberler » Spor » Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Spor

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Wim Cambre (Belçika)VakıfBank: Ognjenovic, Gabriela Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)Lokomotiv Kaliningrad: Kurilo, Zaytseva, Cleger, Kosheleva, Podskalnaia, Drca, (Iurinskaia, Orlova,...

18.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:31Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Salon: VakıfBank Sarayı
Hakemler: Ivaylo Ivanov ( ), Wim Cambre (Belçika)
VakıfBank: Ognjenovic, Gabriela Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)
Lokomotiv : Kurilo, Zaytseva, Cleger, Kosheleva, Podskalnaia, Drca, (Iurinskaia, Orlova, Voronkova, Galkina)
Setler: 25-22, 25-11, 25-18
Süre: 68 dakika (26, 19, 23)
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'ı 3-0 yendi.
VakıfBank, grubunu 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. VakıfBank, üst üste 11. kez Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Bulgaristan, Kaliningrad, Gizem Örge, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 22:48:00