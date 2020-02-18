Haberler » Spor » Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi - Spor

Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Beliz Başkır, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)LP Salo:...

18.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:04Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Evgeny Makshanov ( ), Mykhaylo Medvid ( )
Opet: Fatma Yıldırım, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Beliz Başkır, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)
LP Salo: Mansikkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Czakan (Rautiainen, Mehtola, Ternava, Piesanen, Laaksonen)
Setler: 25-17, 25-12, 25-14
Süre: 61 dakika (21, 21, 19)
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe Opet sahasında Finlandiya ekibi LP Salo'yu 3-0 yendi.
Fenerbahçe Opet, grubunu 4 galibiyet ve 2 yenilgi ile ikinci sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Ukrayna, Rusya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 22:48:05