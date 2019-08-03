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Voleybol: Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri

Salon: BeilunHakemler: Alexey Pashkevich (Rusya), Taghrid Khattab (Mısır)Türkiye: Meryem Boz, Zehra Güneş, Kübra Akman, Şeyma Ercan, Hande Baladın, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz)Çekya: Kossanyiova, Mlejnkova, Orvosova, Trnkova, Purchartova,...

03.08.2019 12:37 Voleybol: Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri
Salon: Beilun
Hakemler: Alexey Pashkevich (Rusya), Taghrid Khattab (Mısır)
Türkiye: Meryem Boz, Zehra Güneş, Kübra Akman, Şeyma Ercan, Hande Baladın, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz)
Çekya: Kossanyiova, Mlejnkova, Orvosova, Trnkova, Purchartova, Smidova (Dostalova, Vankova, Patockova, Kozubikova, Janeckova, Kopecka, Holaskova)
Setler: 25-15, 25-22, 21-25, 25-17
Süre: 110 dakika (23, 29, 30, 28)
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'yı 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı.
Gruptaki ilk maçında da Almanya'yı aynı skorla 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son karşılaşmasında yarın TSİ 15.00'te ev sahibi Çin ile karşılaşacak.
Grup liderinin Tokyo 2020 biletini alacağı organizasyonda, günün ikinci maçında TSİ 15.00'te ev sahibi Çin, Almanya ile mücadele edecek.

Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Rusya, Spor

Kaynak: AA

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