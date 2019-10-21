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Voleybol kız voleybol takımından Mehmetçiğe selam

Kepez Belediyespor Midi (A) Voleybol Kız Takımı, rakibi Elit Akdeniz GSK B Takımını 3-0 mağlup etti.

21.10.2019 14:44Voleybol kız voleybol takımından Mehmetçiğe selam
Kepez Belediyespor Midi (A) Voleybol Kız Takımı, rakibi Elit Akdeniz GSK B Takımını 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın sonunda filenin yıldızları, kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.

Antalya Midi Voleybol İl Şampiyonası, C Grubundaki ilk maçında Kepez Belediyespor Midi (A) Voleybol Kız Takımı, Elit Akdeniz GSK B Takımı ile karşı karşıya geldi. Kepez Turgut Özal Spor Salonundaki karşılaşmada Kepez Belediyespor Midi (A) Voleybol Kız Takımı rakibini 3-0 mağlup etti. Filenin genç yıldızları, galibiyet skorunu Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize armağan etti. Galibiyeti asker selamı vererek kutlayan filenin genç yıldızları, "Gönlümüz ve dualarımız sizlerle" diyerek, Mehmetçiğe selam gönderdiler. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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