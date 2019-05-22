Voleybol Küçükler Türkiye Şampiyonası Başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu
(TVF
) tarafından düzenlenen Küçükler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli
'de başladı.
Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kız ve erkeklerde Türkiye'nin farklı şehirlerinden 32'şer takım mücadele ediyor. Organizasyon, 29 Mayıs'ta sona erecek.
TVF Lig İşleri Görevlisi Gizem Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız ve erkeklerde 32'şer takımın ilk 3 gün 8 ayrı grupta maçlar oynayacağını söyledi.
Sonrasında gruplarında ilk 2'ye giren takımların tur atlayacağını dile getiren Çalık, "Şampiyona 4 yıldır yapılıyor. 32 takımlı oynatılması şartı, Anadolu takımlarının daha çok turnuvaya katılmasını sağladı. Altyapı faaliyetleri özellikle Anadolu'da canlanma ve gelişme gösterdi. Milli takım antrenörlerimiz, koordinatörlerimiz ve menajerler sürekli müsabakaları izliyor. Turnuva bitiminde kamplara yüksek sayıda sporcu davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kocaeli
, Türkiye Voleybol Federasyonu
, Türkiye
, Güncel
Kaynak: AA