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Voleybol Kuzeyboru sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

VOLEYBOL Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden Aksaray ekibi Kuzeyboru, sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

11.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:08Voleybol Kuzeyboru sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti

VOLEYBOL Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nda mücadele eden ekibi Kuzeyboru, sahasında 'u 3-0 mağlup etti.

Kuzeyboru, ligin 13'üncü haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Aksaray Salonu'nda oynanan mücadeleye Gizem Tuğrul, Duygu Üçdağ, Gizem Saka, Merve , Dajana Boskovic, Dilek Kınık, Neslişah Durgun ile başlayan Kuzeyboru, etkili hücumlarıyla ilk seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren Kuzeyboru, ikinci seti de 25-20 alıp, skoru 2-0 yaparak üstünlüğünü korudu. Son setide 25-20 alan  Kuzeyboru, maçı da 3-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Kuzeyboru Başantrenörü Tuncay Öcal, "Antalya maçı bizim için çok önemliydi. Antalyaspor son 7 haftada 6 galibiyet alıp, 4 tane yeni transfer yapmışlardı. Bizim de Hırvat milli oyuncu Matea Ikic milli takım maçına gitmişti, onun eksikliği vardı. İkinci setin başında Dajana Boskovic'in şanssız bir şekilde sakatlanması ile biraz sıkıntıya girdik. Onun yerine oyuna aldığımız oyuncu da elinden geleni yaptı. Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Önümüzdeki hafta Nevşehir ile karşılaşacağız. Bu maçı da kazanırsak play-off'a kalmayı garantileyeceğiz" diye konuştu.



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Kaynak: DHA

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