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Voleybol maçları öncesinde de şehitler için saygı duruşunda bulunulacak

Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına, bu hafta oynanacak profesyonel voleybol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

28.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:08Voleybol maçları öncesinde de şehitler için saygı duruşunda bulunulacak
'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına, bu hafta oynanacak profesyonel voleybol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) alınan bilgiye göre, 28 Şubat-2 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak AXA Sigorta Efeler, Vestel Venus Sultanlar, TVF Kadınlar ve Erkekler 1. Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu da Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını ve Süper Lig ile TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımların "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkağını duyurmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, voleybol, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

28.02.2020 17:21:35