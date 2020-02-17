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Voleybol maçları sona erdi

Okul Sporları Voleybol Genç (A) Erkekler ve Kızlar Grup Birinciliği müsabakaları Amasya Hamit Kaplan Spor Salonu ve Amasya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

17.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:03Voleybol maçları sona erdi
Okul Sporları Genç (A) Erkekler ve Kızlar Grup Birinciliği müsabakaları Hamit Kaplan Spor Salonu ve Amasya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Voleybol müsabakalarında 12 ilden 10 erkek, 12 kız takımının mücadelesi sonucu Erkelerde A Grubu'nda birinci Tokat Şehit Aydoğan Spor Lisesi, ikinci Samsun Özel Anadolu Lisesi, üçüncü Sivas Şehir Furkan Peker Anadolu Lisesi oldu. Diğer gruplarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Erkekler B Grubu

1. Giresun Spor Lisesi

2. Çorum Eti Anadolu Lisesi

3. Trabzon Sürmene Hasan Sadri Yetmiş bir Anadolu Lisesi

Erkekler C Grubu

1. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi

2. Ordu Anadolu Lisesi

3. Amasya 12 Haziran Anadolu Lisesi

Kızlar A Grubu

1. Ankara Özel maya Anadolu Lisesi

2. Amasya Şehit Ferhat Erdin Anadolu Lisesi

3. Samsun Canik İMKB Anadolu Lisesi

Kızlar B Grubu

1. Çorum Osmancık Anadolu Lisesi

2. Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi

3. Sivas Atatürk Anadolu Lisesi

Kızlar C Grubu

1. İstanbul Özel Irmak Anadolu Lisesi

2. Ordu Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi

3. Sinop Şehit Yalçın Fen Lisesi

Gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar Türkiye Yarı Final müsabakalarına katılma hakkı elde ettiler. - AMASYA

Anadolu Lisesi, voleybol, Amasya, Spor

Kaynak: İHA

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