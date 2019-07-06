06.07.2019 16:50
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Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci finalist ABD

Voleybol Milletler Ligi

FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerinde ev sahibi Çin'i 3-1 yenen ABD, finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerinde ev sahibi Çin'i 3-1 yenen ABD, finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ev sahibi ile ABD karşı karşıya geldi. ABD, mücadeleden 25-11, 15-25, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-1 üstün ayrıldı. Finale çıkan ABD, günün ilk maçında Türkiye'yi 3-0 mağlup eden Brezilya ile yarın saat 14.30'da şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.
Finallere Avrupa Kıtası'ndan katılan tek ekip olan Filenin Sultanları ise Çin ile yarın saat 10.00'da üçüncülük maçı oynayacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, voleybol, Spor

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