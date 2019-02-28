Voleybol Oynarken Kalp Krizinden Ölen Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sivas
'ın Zara ilçesinde voleybol
oynarken rahatsızlanan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen lise öğrencisi Melike Uysal
son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, Zara Anadolu Lisesi
11'inci sınıf öğrencisi Abdullah- Yurdagül Uysal çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Melike Uysal (17) iki gün önce Zara ilçesinde bulunan okulunda düzenlenen voleybol turnuvasında rahatsızlandı. Ambulans ile önce Zara Devlet Hastanesi
'ne götürülen Melike daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen lise öğrencisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede yapılan otopsinin ardından Melike'nin cenazesi Merkez
Çarşı Cami'ne getirildi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Melike ilçe mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Melike'nin 20 gün önce, kalp rahatsızlığı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne anjiyo olup tedavi gördüğü öğrenildi. - SİVAS
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA