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Voleybol Takımı 5. Kez Kayseri Şampiyonu

Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı 2019-2020 Sezonu kulüplü alt yapı maçları yıldız erkeklerde şampiyon oldu.

06.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:33Voleybol Takımı 5. Kez Kayseri Şampiyonu
Belediyespor Takımı 2019-2020 Sezonu kulüplü alt yapı maçları yıldız erkeklerde şampiyon oldu. 5 yıldır istikrarı bozmayan voleybol takımı Yıldız Erkekler Grup maçlarında 'yi temsil edecek.

Sporcuları tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemizi temsil eden sporcularımızın katıldıkları şampiyonalarda başarı elde etmesi bizim için büyük bir gurur. MELMEK sporcularımız oldukça başarılı. Özellikle voleybol branşında çok önemli başarılar elde ettik. Bu yıl da gençlerimiz aynı başarıyı tekrarladı. 3-0 gibi bir skor elde ettik. Bu büyük bir başarı. 16-19 Nisan 2020 tarihleri arası yapılacak olan Yıldız Erkekler Grup maçlarında ilimizi temsil edecek olan Melikgazi Belediyespor takımımızla gurur duyuyor, kendilerine başarılar diliyorum. Melikgazi Belediyesi olarak spora ve sporculara desteğimiz artarak sürecek. Gençleri bu büyük ve önemli başarılarından dolayı kutluyorum." dedi - KAYSERİ

Melikgazi, voleybol, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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