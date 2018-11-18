18 Kasım 2018, 20:52
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Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol Efeler Ligi'nde 6'ncı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 5'inci hafta tamamlandı.

Voleybol Efeler Ligi'nde 6'ncı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 5'inci hafta tamamlandı.

Efeler Ligi'nde 5, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 1 müsabaka yapıldı.

İki ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Efeler Ligi:

Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor: 3-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor- İnegöl Belediyespor: 3-0

Arhavi Belediyespor- Ziraat Bankası: 3-1

Tokat Belediyesi Plevne- Fenerbahçe: 3-2

Arkas Spor- Galatasaray: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi:

Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş: 1-3 İstanbul Büyükşehir Belediyespor,Vestel,voleybol
18 Kasım 2018 Pazar 20:52



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