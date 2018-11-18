Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybol Efeler Ligi'nde 6'ncı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 5'inci hafta tamamlandı.<br><br>Efeler Ligi'nde 5, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 1 müsabaka yapıldı.<br><br>İki ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Efeler Ligi: <br><br>Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor: 3-1<br><br>İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor: 3-0<br><br>Arhavi Belediyespor-Ziraat Bankası: 3-1<br><br>Tokat Belediyesi Plevne-Fenerbahçe: 3-2<br><br>Arkas Spor-Galatasaray: 3-0<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi: <br><br>Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş: 1-3